Buche profonde in via Villagrazia

Da più di un mese, i residenti di via Villagrazia a Palermo si ritrovano a fare i conti con buche profonde e pericolose lungo il tratto che va dal civico 313 fino allo svincolo per Piano Albanesi. La strada è in condizioni di grave degrado e il rischio di incidenti è alto. Nonostante le segnalazioni, nessuna soluzione concreta è ancora stata adottata. La situazione resta critica e preoccupa chi abita in zona.

Grave degrado e pericolo che persiste ormai dal 9 gennaio 2025 in via Villagrazia, nel tratto che va dal civico 313 fino allo svincolo per Piano Albanesi, a Palermo. Da quella data la strada risulta di fatto abbandonata: i coperchi dei tombini fognari sporgono fino a 10 cm dal piano stradale, sono presenti buche profonde, fossi, detriti e vere e proprie voragini, e l'asfalto è ulteriormente peggiorato a causa delle piogge persistenti. Attualmente la carreggiata è impraticabile e altamente pericolosa, soprattutto perché molte buche sono ormai piene d'acqua e non visibili, costringendo le auto a procedere a zig zag per evitare danni.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su via Villagrazia

Questo testo non mira a descrivere le condizioni delle strade di Milano.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su via Villagrazia

Argomenti discussi: Buca profonde in via Orti segnalata con una sedia. Problema risolto dopo settimane di segnalazioni; Muravera, buche profonde sulla strada per Feraxi; Via Aselli sempre peggio: il manto stradale cede e le buche diventano sempre più numerose e profonde. Il tratto da piazza San Siro a largo Paolo Sarpi pericoloso per bici e motocicli; Bari, caos in viale delle Regioni al San Paolo: Buche sull’asfalto e spartitraffico scomparsi.

Serie di profonde buche in via Togliatti, rotatoria chiusa e traffico a rilento per le operazioni di chiusuraDue pattuglie della Polizia Locale di Rieti nel tardo pomeriggio sono intervenute in via Togliatti tra la rotatoria del Polo Scolastico e il Comando Guardia di Finanza per l’apertura di una serie di p ... rietinvetrina.it

Muravera, buche profonde sulla strada per FeraxiParticolarmente insidioso il tratto tra Muravera e la borgata di Feraxi, all’altezza delle sbarre (poco dopo il rio Corr'e pruna): alcune buche sono infatti ricoperte d’acqua e potrebbero tratte in ... unionesarda.it

Ultim’ora Biancavilla: cedimento stradale e buche in via Dottor Rizzo Cedimento del terreno con la formazione di due buche, apparentemente profonde, in via Dottor Rizzo, all’altezza del numero civico 21, a Biancavilla, in pieno centro storico. La segnalazione facebook