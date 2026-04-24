La squadra si prepara per la partita decisiva contro la Torres, con l’allenatore che sta organizzando la formazione titolare. Cianci sembra essere in dubbio a causa di un infortunio, mentre Ravasio si sta preparando a prendere il suo posto. La sfida si avvicina e i giocatori si allenano intensamente in vista dell’appuntamento. La squadra continua la preparazione in vista di questa partita importante.

di Luca Amorosi La partita decisiva contro la Torres si avvicina e l’ prosegue la sua marcia di avvicinamento. La posta in palio è altissima e gli stimoli vengono da sé: l’entusiasmo è positivo e deve essere recepito, senza però che si trasformi in euforia, come ha sempre sottolineato Cristian Bucchi anche nei momenti migliori del percorso del Cavallino. Per questo, da oggi, la squadra proseguirà il lavoro a porte chiuse. Ieri, invece, il gruppo ha sostenuto, allo stadio, l’ultimo allenamento aperto al pubblico: la squadra è stata divisa in due formazioni che hanno affrontato la Primavera di Bricca in due tempi da trenta minuti. Bucchi ha...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bucchi prepara l’undici anti-Torres. Cianci verso il forfait, tocca a Ravasio

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Si parla di: Bucchi prepara l’undici anti-Torres. Cianci verso il forfait, tocca a Ravasio; Arezzo, Bucchi si affida ancora ai fedelissimi. Re Artur Ionita è diventato fondamentale.