La squadra si prepara per la prossima trasferta in Abruzzo, mentre il giocatore infortunato rimane in dubbio per la partita contro il Pineto. Sul fronte delle scelte, l’allenatore sta valutando attentamente le decisioni da prendere nei ballottaggi tra i giocatori disponibili. La squadra si concentra esclusivamente sugli aspetti tecnici e sulla preparazione per la sfida, evitando di farsi influenzare dalle voci sul caso Ternana.

di Luca Amorosi La squadra amaranto cerca di isolarsi dalle voci sul caso Ternana e pensa solo al lavoro sul campo per preparare al meglio il penultimo atto del campionato, cioè la trasferta di Pineto di sabato sera contro la squadra abruzzese, altra partita da vincere per difendere il primato e avvicinare la promozione in B. Ieri il gruppo ha sostenuto una seduta di allenamento pomeridiana al "Giusy Conti" di Rigutino, che sarà sede anche dell’allenamento di questa mattina, l’ultimo a porte aperte prima delle sedute di domani e venerdì. C’è apprensione per le condizioni di Cianci, che non si è allenato in queste ore e dovrà sottoporsi a esami strumentali: c’è il rischio di uno stiramento che di fatto farebbe terminare anzitempo la sua stagione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il lavoro sul campo: verso la trasferta in Abruzzo. Cianci ai box, a rischio col Pineto. I ballottaggi più serrati per Bucchi

Arezzo di nuovo in campo. Turn over contro la Ternana, Bucchi lancia Varela e CianciGara infrasettimanale di campionato per gli amaranto, l'allenatore cambia qualcosa in formazione.

Il notiziario: l’allenatore avrà praticamente tutta la rosa a disposizione eccezion fatta per Ionita che resta ai box e De Col. Bucchi carica la squadra: ripartire con slancioAREZZO Ore intense di lavoro sul campo per preparare la sfida di lunedì a Campobasso, con calcio d’inizio alle ore 20.