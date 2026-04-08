Massese Pantera prepara l’undici anti Cenaia Papi recupera Caddeo è in forse Ferrari out

La Massese ha ripreso gli allenamenti allo stadio “Gianpiero Vitali” dopo tre giorni di pausa, in vista della partita di domenica contro il Cenaia. La squadra sta preparando l’undici titolare, con Papi che si è ristabilito e potrebbe tornare in campo, mentre Caddeo è in dubbio. Ferrari non sarà disponibile per l’incontro. La formazione sarà decisa nei prossimi allenamenti.

Dopo tre giorni di riposo la Massese ha iniziato ieri pomeriggio allo stadio “Gianpiero Vitali“ la settimana di allenamenti che la condurrà domenica al cruciale match interno contro il Cenaia. I ragazzi guidati da Paolo Pantera si alleneranno tutti i pomeriggi da qui a venerdì nell’impianto sportivo comunale. Oltre a Romano Ferrari, che ha finito anzitempo la stagione per una microfrattura al piede, non è al momento disponibile neppure Thomas Caddeo. Anche lui ha ricevuto una botta al piede ma gli esami strumentali non hanno riscontrato problemi particolari. Si tratta di una forte contusione che si spera possa essere smaltita nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Massese Pantera prepara l’undici anti Cenaia Papi recupera, Caddeo è in forse. Ferrari out Leggi anche: Massese Marselli lascia. In panchina arriva Pantera Leggi anche: Massese Pantera è contento solo a metà: "Abbiamo vinto un importante scontro diretto Si parla di: Massese Pantera prepara l’undici anti Cenaia Papi recupera, Caddeo è in forse. Ferrari out. Massese Pantera prepara l’undici anti Cenaia Papi recupera, Caddeo è in forse. Ferrari outDopo tre giorni di riposo i bianconeri hanno ripreso a lavorare intensamente in vista del delicato match interno di domenica ... sport.quotidiano.net Massese Finisce 8-0 il test col San Vitale. Pantera: È stata una sgambata proficuaAl termine dell’amichevole i bianconeri si sono ritrovati al Bar Tripoli del tifoso doc Luca Corsi per il tradizionale scambio di auguri ... lanazione.it