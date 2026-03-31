Lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi si mantiene stabile, con una lieve diminuzione rispetto alla giornata precedente. Nelle prime ore di martedì 31 marzo, i rendimenti dei Btp italiani sono sotto il 4%, e lo spread si attesta a circa 95 punti base. Questi dati riflettono una relativa stabilità nel differenziale tra i due titoli di riferimento sui mercati finanziari.

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è rimasto sostanzialmente stabile, con una leggera riduzione rispetto all’apertura di ieri, anche nelle prime ore di martedì 31 marzo. Il differenziale si è assestato a 95 punti base con un rendimento di meno del 4%, seguendo la traiettoria dei Bund tedeschi. La scorsa settimana i Btp si sono dimostrati particolarmente volatili sui mercati internazionali. In parte l’instabilità era conseguenza dell’esposizione dell’Italia alla crisi energetica. Le tensioni portate dal risultato del referendum all’interno della maggioranza non hanno però aiutato a tranquillizzare i mercati. Spread tra Btp e Bund: le cause dell’instabilità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund in calo a 95 punti, rendimenti sotto il 4%: cosa cambia per i Btp

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