Brugnettini re dei bomber | Voglio i playoff

Da ilrestodelcarlino.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel girone A, la Vadese guida la classifica con cinque punti di vantaggio sul Ca Gallo, che segue al secondo posto. La Vigor San Sisto si trova al terzo, a dieci lunghezze dalla capolista. Nel frattempo, un giocatore di spicco ha dichiarato di voler raggiungere i playoff, mentre altri elementi del torneo si concentrano sulla lotta per le prime posizioni. La stagione si avvicina alla fase decisiva con pochi turni rimasti.

Nel girone A al comando c’è la Vadese, con 5 punti sul Ca Gallo. Terza (a meno 10 dalla capolista) la Vigor San Sisto. Nella griglia playoff il Tavoleto e il Casinina, tallonate dalla Sammartinese. In fondo alla classifica c’è la Santangiolese che però non demorde (sperando di riagguantare un posto nei playout) vedi l’ultima bella vittoria contro il Cantiano. I numeri. La Vadese (foto in basso) prima ha il secondo miglior attacco del girone (44 gol) e la miglior difesa (22). Regina delle marcature è la Vigor San Sisto (49 reti). Hanno subito più gol (48) le squadra dell’Isola di Fano e della Santangiolese. La Durantina S. Cecilia è abbonata ai pareggi (15).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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