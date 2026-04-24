Nel girone A, la Vadese guida la classifica con cinque punti di vantaggio sul Ca Gallo, che segue al secondo posto. La Vigor San Sisto si trova al terzo, a dieci lunghezze dalla capolista. Nel frattempo, un giocatore di spicco ha dichiarato di voler raggiungere i playoff, mentre altri elementi del torneo si concentrano sulla lotta per le prime posizioni. La stagione si avvicina alla fase decisiva con pochi turni rimasti.

Nel girone A al comando c’è la Vadese, con 5 punti sul Ca Gallo. Terza (a meno 10 dalla capolista) la Vigor San Sisto. Nella griglia playoff il Tavoleto e il Casinina, tallonate dalla Sammartinese. In fondo alla classifica c’è la Santangiolese che però non demorde (sperando di riagguantare un posto nei playout) vedi l’ultima bella vittoria contro il Cantiano. I numeri. La Vadese (foto in basso) prima ha il secondo miglior attacco del girone (44 gol) e la miglior difesa (22). Regina delle marcature è la Vigor San Sisto (49 reti). Hanno subito più gol (48) le squadra dell’Isola di Fano e della Santangiolese. La Durantina S. Cecilia è abbonata ai pareggi (15).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Brugnettini re dei bomber: "Voglio i playoff"

Notizie correlate

Kamil Rychlicki miglior marcatore in Polonia! Grande stagione da bomber, ora i playoff. L’Italia lo aspettaKamil Rychlicki ha strabiliato durante la stagione regolare della Plusliga, il massimo campionato polacco di volley maschile: trasferitosi all’estero...

Chi affronteranno Galles e Irlanda alle finali di calcio? Dettagli finali completi dei playoff, gruppo confermato del torneo FIFA, partite, programma, girone per i vincitori dei playoff europei2026-03-26 23:50:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Galles e Irlanda sperano di...

Contenuti di approfondimento

Si parla di: Brugnettini re dei bomber: Voglio i playoff.

Brugnettini re dei bomber: Voglio i playoffSeconda categoria, con la doppietta all’Isola di Fano, l’attaccante della Vigor San Sisto è arrivato a quota 312 gol in carriera ... msn.com

Brugnettini, the king of goalscorers: I want the playoffs.Nel girone A al comando c’è la Vadese, con 5 punti sul Ca Gallo. Terza (a meno 10 dalla capolista) la Vigor San Sisto. Nella griglia playoff il Tavoleto e il Casinina, tallonate dalla Sammartinese. In ... sport.quotidiano.net