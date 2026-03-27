Kamil Rychlicki miglior marcatore in Polonia! Grande stagione da bomber ora i playoff L’Italia lo aspetta

Kamil Rychlicki si è distinto come il miglior marcatore della stagione in Polonia, contribuendo con numeri significativi nel massimo campionato. La sua prestazione lo ha portato a qualificarsi per i playoff, che si svolgeranno a breve. La sua squadra ha concluso la regular season con un buon posizionamento e ora si prepara alle sfide successive. L’atleta è atteso anche in Italia, dove le sue qualità sono state riconosciute.

Kamil Rychlicki ha strabiliato durante la stagione regolare della Plusliga, il massimo campionato polacco di volley maschile: trasferitosi all’estero dopo aver chiuso la propria avventura con la maglia di Trento, l’opposto della nostra Nazionale si è accasato allo ZAKSA Kedzierzyn-Kozle e ha messo a segno 528 punti durante le ventisei giornate della regular season, risultando il migliore in assoluto del campionato a livello realizzativo. Lo ZAKSA ha concluso all’ottavo posto con dodici vittorie (40 punti) ed è riuscito a strappare l’ultimo pass per i playoff che assegneranno il titolo: l’avventura incomincerà ai quarti di finale contro lo Zawiercie, reduce dal successo per 3-0 contro la Lube nell’andata dei quarti della massima competizione europea e grande favorito della vigilia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Kamil Rychlicki miglior marcatore in Polonia! Grande stagione da bomber, ora i playoff. L’Italia lo aspetta Articoli correlati Volley night: Rychlicki show in Polonia! Bellano racconta la salvezza da favolaNuovo episodio di Volley Night, il talk dedicato alla grande pallavolo italiana ed europea! In questa puntata spazio a due storie di altissimo... Sarr ha già conquistato Duke, l'Nba lo aspetta: "Ma decido a fine stagione se fare il grande salto"C’e’ qualcosa di assolutamente speciale e unico nel Cameron Indoor Stadium, la leggendaria arena che ospita le partite casalinghe di Duke. Contenuti e approfondimenti su Kamil Rychlicki Argomenti discussi: Romanò fuori dai playoff in Russia (ma gli resta la Coppa). Rychlicki top scorer in Polonia: De Giorgi osserva. Kamil Rychlicki miglior marcatore in Polonia! Grande stagione da bomber, ora i playoff. L’Italia lo aspettaKamil Rychlicki ha strabiliato durante la stagione regolare della Plusliga, il massimo campionato polacco di volley maschile: trasferitosi all'estero dopo ... oasport.it Rychlicki protagonista in Polonia con 27 punti, Bellano celebra la salvezzaUtilizziamo i cookie e tecnologie simili di tracciamento per fornirti un servizio personalizzato rispetto alle tue esigenze di navigazione e per analizzare il nostro traffico. Raccogliamo e condividia ... it.blastingnews.com