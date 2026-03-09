In Campania, Coldiretti segnala una diminuzione dei casi di brucellosi bufalina nella provincia di Caserta, con meno focolai e abbattimenti negli allevamenti. Controlli, formazione e assistenza agli allevatori continuano senza sosta. La Coldiretti regionale valuta positivamente i risultati ottenuti grazie al programma di risanamento avviato nella zona. La situazione sembra migliorare rispetto alle fasi precedenti.

La Coldiretti Campania soddisfatta dei dati che arrivano dall’attuazione del programma di risanamento della brucellosi bufalina. Arrivano dalla provincia di Caserta risultati incoraggianti che mettono in maniera definitiva alle spalle i numeri del 2022. Il direttore di Coldiretti Campania Salvatore Loffreda commenta: “Siamo soddisfatti dei progressi fatti. La riduzione dei focolai e degli indicatori epidemiologici, aggiornati al 6 marzo 2026, danno ragione a quanti come la Coldiretti hanno creduto in questo piano, anche a costo di scelte impopolari nei confronti delle aziende purtroppo coinvolte in questa zoonosi. Risultati che non appartengono di certo a quanti sono rimasti a guardare e che oggi non possono di certo rivendicare la soluzione del problema”. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Coldiretti: “Brucellosi bufalina in Campania in calo, risultati incoraggianti”

