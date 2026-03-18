In pronto soccorso con enorme gonfiore alla pancia scopre cisti ovarica da 50 kg | intervento record a Verona

Una donna è stata portata al pronto soccorso di Borgo Trento a Verona con un gonfiore molto intenso all’addome. Gli esami hanno rivelato una cisti ovarica di circa 50 chili che aveva occupato gran parte della cavità addominale. La massa aveva compromesso le attività quotidiane e ha richiesto un intervento chirurgico di grande rilievo.