Brescia | Svuotacantine

Domenica 26 aprile si terrà a Chiesanuova un nuovo appuntamento con lo Svuotacantine, evento che coinvolge privati ed espositori della zona. La giornata sarà dedicata alla vendita di oggetti usati, vintage, collezionismo e occasioni di vario genere, offrendo ai partecipanti la possibilità di scoprire e acquistare articoli di diverso tipo. Le bancarelle si sistemeranno in un’area dedicata, dando vita a un mercatino aperto a tutti gli interessati.

Torna un nuovo appuntamento con lo Svuotacantine, e questa volta fa tappa a Chiesanuova domenica 26 aprile!Una giornata tutta da vivere tra bancarelle e curiosità, dove privati ed espositori daranno nuova vita a oggetti dimenticati: tra usato, vintage, collezionismo e occasioni imperdibili, sarà.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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