Rubati i cimeli di Bartali | svuotacantine nei guai

Un uomo che si presentava come svuotacantine è stato scoperto aver rubato numerosi cimeli del ciclista Gino Bartali, tra cui foto, medaglie, articoli di giornale e altri oggetti. Le autorità hanno avviato un’indagine per recuperare i beni e identificare eventuali complici. Le indagini continuano per chiarire il numero e la provenienza dei cimeli sottratti.

Si era presentato come svuotacantine e avrebbe fatto sparire foto, medaglie, articoli di giornali e cimeli del grande ciclista Gino Bartali. Sotto accusa per furto un 58enne che vive a Senigallia, Giovanni Spenga. La vicenda era cominciata quando le figlie di Andrea Bartali, primogenito di Gino, e dunque nipoti del grande campione, Stella e Gioia, avevano cercato attraverso degli annunci uno svuotacantine per smaltire del mobilio nell'abitazione a Montefano del loro papà Andrea, venuto a mancare il 23 giugno del 2017. Così avevano preso contatti con il 58enne per portare via delle cose, in due tranche.

Ruba medaglie e cimeli di Bartali: a processoSi era presentato come svuota cantine e avrebbe fatto sparire foto, medaglie, articoli di giornali e cimeli del grande ciclista Gino Bartali.

