Svuotacantine trasformato in discarica | scattano i sigilli in un magazzino

In un magazzino di Ancona sono stati apposti i sigilli perché si era trasformato in una discarica improvvisata. All’interno, materiali di varia natura erano stati accumulati senza alcuna organizzazione, creando una situazione potenzialmente pericolosa, soprattutto in caso di incendio. La polizia ha intervenuto per mettere fine alla situazione di abbandono e irregolarità.

ANCONA– Un magazzino trasformato in un deposito incontrollato di rifiuti, con materiali ammassati alla rinfusa e potenziali rischi anche in caso di incendio. È quanto hanno accertato gli agenti della Polizia Locale di Ancona durante un controllo in via Maggini, scattato dopo una serie di esposti e segnalazioni presentati da cittadini. Il titolare dell'attività, ufficialmente registrata come "svuotacantine", aveva nel tempo ammassato diversi tipi di materiali: rifiuti non catalogati, anche speciali, oggetti in disuso e RAEE riuniti in cumuli indistinti, tali da rendere difficile anche una valutazione sulla loro possibile pericolosità. Una situazione riconducibile alla gestione illecita e non conforme alle normative vigenti in materia di smaltimento e trasporto dei rifiuti.