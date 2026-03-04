Piazza Garibaldi si trasforma il sabato pomeriggio e diventa un palcoscenico | la novità

Ogni sabato pomeriggio, piazza Garibaldi a Napoli si trasforma in un punto di incontro per artisti, performer e creativi che desiderano mostrare il proprio talento davanti a un pubblico reale. La zona, situata vicino alla Stazione Centrale, diventa così un palcoscenico all’aperto dove si alternano varie esibizioni e interventi artistici, attirando cittadini e passanti che si fermano ad osservare.

L’iniziativa nasce con un obiettivo semplice: offrire a chi ha qualcosa da esprimere un luogo accessibile, visibile e aperto al pubblico, in una delle aree più attraversate della città In piazza Garibaldi, a pochi passi dalla Stazione Centrale di Napoli, il sabato pomeriggio si apre uno spazio per artisti, performer e creativi che vogliono portare il proprio talento in strada, davanti a un pubblico vero. Si chiama “Talent Corner” ed è il nuovo progetto promosso nell’ambito di Bella Piazza per accogliere performance, musica, letture, parole e idee. L’iniziativa è in programma ogni sabato, a partire dal 7 marzo, alle ore 17.00 negli spazi di Portineria Garibaldi a Napoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

“Suite”, così piazza Ridolfi a Terni si trasforma in un palcoscenico sospeso nel vuotoQuattro corpi sospesi nel cielo, elevati da una gru con un braccio di quaranta metri: terzo appuntamento per “Terni Christmas & Love Fest” | VIDEO e...

La Cavea di piazza Garibaldi si trasforma in un “abisso” sonoro: sensori attivati dal pubblico e figure 3dLa Cavea di piazza Garibaldi diventa un “abisso urbano” popolato da suoni e presenze marine.

Una selezione di notizie su Piazza Garibaldi.

Discussioni sull' argomento Cagliari in piazza per l’Ucraina: appello a pace e responsabilità europea; Nuove mostre al Mercato; L'Italica Madre di Valeria Cavalli: a Massafra il ritratto della mamma rock; Piazza Garibaldi sotto osservazione: operazione ad alto impatto contro spaccio e violenze.

Piazza Garibaldi si trasforma il sabato pomeriggio e diventa un palcoscenico: la novitàL’iniziativa nasce con un obiettivo semplice: offrire a chi ha qualcosa da esprimere un luogo accessibile, visibile e aperto al pubblico, in una delle aree più attraversate della città ... napolitoday.it

Il 15 dicembre, dalle 16:00, Piazza Garibaldi a Modugno si trasformerà in un crocevia di culture e tradizioni con la Festa dei Popoli, un evento dedicato all'inclusione, alla diversità e alla valorizzazione delle comunità locali e internazionali. Un'occasione facebook

#napoli, senz' #acqua le zone di Piazza Garibaldi, Corso Garibaldi, Via Cesare Rosaroll: la nota #abc x.com