In occasione della Pasqua, la Basilica dei Servi ospiterà un concerto che vedrà la partecipazione di un coro tedesco proveniente da Straubing e di artisti musicali locali. L'evento si svolgerà all'interno della chiesa, trasformata temporaneamente in palco per l'occasione. La manifestazione coinvolgerà artisti di diverse provenienze e prevede performance musicali di vario genere.

In occasione della Pasqua, la Basilica dei Servi si trasforma nel palcoscenico di un incontro unico: l'eccellenza musicale bolognese stringe la mano al talento tedesco del Kammerchor Straubing. Non è solo un concerto, ma un gemellaggio interculturale che abbatte ogni confine attraverso il linguaggio universale della grande musica sacra. Il concerto si apre con il "Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine" (Riposate in pace, o sacre spoglie) di Johann Sebastian Bach e prosegue con lo Stabat Mater di Gioachino Rossini. Le musiche di Bach e Rossini sono la sintesi perfetta della collaborazione tra il Kammerchor Straubing e la Cappella Musicale dei Servi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Concerto di Pasqua: la Basilica dei Servi si trasforma nel palcoscenico

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