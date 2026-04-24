Brescia | Mille chitarre in Piazza

Domenica 26 aprile, a partire dalle 15, Piazza della Loggia a Brescia ospiterà la tredicesima edizione di “1000 Chitarre in Piazza”. L’evento coinvolge musicisti di diverse età che si riuniscono per suonare contemporaneamente, creando un grande spettacolo musicale all’aperto. L’iniziativa si svolge ogni primavera e richiama numerosi partecipanti e spettatori, trasformando la piazza in un luogo di festa e condivisione musicale.

Domenica 26 aprile dalle ore 15, Piazza della Loggia tornerà a riempirsi di musica con la tredicesima edizione di “1000 Chitarre in Piazza”, grande festa condivisa che ogni primavera trasforma la città in un grande abbraccio sonoro, capace di unire persone di tutte le età.Ricky Portera ospite.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Mille chitarre in piazza, la 13esima edizione Notizie correlate Leggi anche: Mille Chitarre in Piazza, che musica! E divertimento con le ’Soap Box’ Bolzano risponde: mille in piazza per la RemigrazioneBolzano, 28 feb – Mille persone in corteo, migliaia di tricolori e una parola d’ordine chiara: “Remigrazione ora”. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: 1000 chitarre in piazza; ?? 1000 Chitarre in Piazza torna a Brescia! ?? - Radio Bruno; 1000 Chitarre in Piazza 2026: in Loggia torna il concerto dei record; Mille Chitarre in Piazza, che musica! E divertimento con le ’Soap Box’. Brescia: Mille chitarre in PiazzaDomenica 26 aprile dalle ore 15, Piazza della Loggia tornerà a riempirsi di musica con la tredicesima edizione di 1000 Chitarre in Piazza, grande festa condivisa che ogni primavera trasforma la citt ... bresciatoday.it Mille Chitarre in Piazza, a Brescia il 26 aprile torna il grande evento musicale collettivoAppuntamento con la musica e la partecipazione domenica 26 aprile nel cuore di Brescia, dove Piazza Loggia ospiterà una nuova edizione di Mille Chitarre ... bsnews.it Lega Pallavolo Serie A Femminile. . MEGARALLIES FINECO BRESCIA-PADOVA, FINAL PLAYOFF A2 GAME-1 Tutti i megarallies @FinecoBank del match di Gara-1 Finale Playoff A2 tra Banca Valsabbina Millenium Brescia e Nuvolí AltaFratte Volley Pad - facebook.com facebook Verso il 25 aprile: Brescia rende omaggio ai caduti della Resistenza x.com