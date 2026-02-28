Bolzano risponde | mille in piazza per la Remigrazione

A Bolzano, nella giornata del 28 febbraio, si sono radunate circa mille persone in corteo per chiedere la remigrazione. La manifestazione ha visto la partecipazione di migliaia di cittadini che portavano bandiere tricolori. Il messaggio principale è stato espresso con un cartello che recitava

Bolzano, 28 feb – Mille persone in corteo, migliaia di tricolori e una parola d’ordine chiara: “Remigrazione ora”. Questo pomeriggio Bolzano ha visto sfilare per le sue vie il corteo organizzato dal Comitato Remigrazione e Riconquista, partito da piazza della Vittoria in un clima determinato ma sereno, con famiglie, giovani e militanti arrivati anche da fuori provincia. Un colpo d’occhio che racconta un dato politico: la remigrazione non è più uno slogan confinato al dibattito online, ma una proposta che entra nella vita concreta di chi chiede sicurezza, identità e futuro demografico per l’Italia. Ad aprire gli interventi dal palco è stato Maurizio Puglisi Ghizzi, coordinatore cittadino del Comitato: «Il futuro della Nazione e dei nostri figli non può essere appeso alle politiche migratorie che puntano alla sostituzione degli italiani. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

