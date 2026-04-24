Brescia | fiera del disco e del vintage

A Brescia, il fine settimana del 25 e 26 aprile, Piazza Tebaldo Brusato si anima con una fiera dedicata al disco e al vintage. L’evento offre agli appassionati la possibilità di esplorare esposizioni di vinili, oggetti d’epoca e prodotti di seconda mano. La manifestazione si svolge su due giorni, coinvolgendo diversi espositori e visitatori interessati a scoprire pezzi rari e ricercati.

Sabato 25 e domenica 26 aprile, Piazza Tebaldo Brusato a Brescia si trasforma in un vero e proprio viaggio nel tempo con un evento imperdibile dedicato agli amanti del vintage.Per due giorni, la piazza ospiterà espositori e appassionati tra vinili, CD, memorabilia, modernariato, oggetti di design.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Vintage Market Bari 2026: in Fiera del Levante il più grande mercato vintage del Sud ItaliaPronta la tredicesima edizione del Vintage Market Bari, la mostra mercato di prodotti e oggetti vintage e di seconda mano più grande e prestigiosa di... Mercatino dei fumetti, del disco e del vintageTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Firenze si... Altri aggiornamenti Si parla di: Music Day al Talenti Village; Bicocca Vinyl Market, fiera del disco. Brescia: fiera del disco e del vintageSabato 25 e domenica 26 aprile, Piazza Tebaldo Brusato a Brescia si trasforma in un vero e proprio viaggio nel tempo con un evento imperdibile dedicato agli amanti del vintage. Per due giorni, la piaz ... bresciatoday.it