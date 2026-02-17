Mercatino dei fumetti del disco e del vintage

Da firenzetoday.it 17 feb 2026

A Firenze, il mercatino dedicato ai fumetti, ai dischi e agli oggetti vintage si svolgerà questo fine settimana, attirando appassionati da tutta la regione. La manifestazione, che si terrà nel centro storico, offrirà centinaia di espositori con pezzi rari e di seconda mano. I visitatori potranno trovare vinili degli anni Settanta, fumetti d’epoca e abbigliamento retrò, creando un’occasione unica per scoprire tesori nascosti.

Firenze si prepara a un weekend all'insegna del fascino retrò con un evento imperdibile per gli amanti del collezionismo e dello stile senza tempo. Sabato 21 e domenica 22 febbraio, Piazza dei Ciompi si trasformerà in un vivace mercato a cielo aperto, ospitando una selezione speciale di fumetti, dischi e abbigliamento vintage. L'iniziativa, promossa dall'Associazione Culturale "Fumetti.e dintorni" in collaborazione con Confesercenti Firenze e il patrocinio del Comune di Firenze, promette un'esperienza unica per curiosi e collezionisti.

