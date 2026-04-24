Brera Design | il progetto Saudade fonde memoria e industria

Al Brera Design District è in corso la presentazione del progetto Saudade, ideato da Luciana Teixeira. L’esposizione durerà fino a domenica e mette in mostra le creazioni che combinano elementi di memoria e produzione industriale. L’evento si svolge all’interno di uno spazio dedicato alla promozione del design e dell’arte contemporanea. La mostra è accessibile al pubblico durante gli orari di apertura del distretto.

? Cosa sapere Luciana Teixeira presenta il progetto Saudade presso il Brera Design District fino a domenica.. L'iniziativa integra tecniche artigianali brasiliane e processi industriali per il design circolare.. Fino a domenica prossima, il Brera Design District ospita la mostra IA–Intelligenza Artigianale dove l’architetta e designer brasiliana Luciana Teixeira presenta il progetto Saudade, unendo memoria affettiva e design di prodotto. Nelle strade del distretto milanese, tra botteghe che custodiscono segreti secolari e nuove visioni estetiche, il lavoro di Teixeira si inserisce come un ponte tra epoche diverse. La parola portoghese scelta per dare un nome alla collezione evoca un sentimento complesso, fatto di nostalgia e ricordi profondi, ma che non deve necessariamente sfociare nella tristezza, potendo invece nutrire la speranza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brera Design: il progetto Saudade fonde memoria e industria Notizie correlate Salone del Mobile e Fuorisalone: Brera Design District presenta la 17ª edizione della Brera Design WeekAnche quest’anno Brera si configura come un laboratorio urbano diffuso e si afferma come uno degli epicentri del design internazionale In occasione... Fuorisalone di Brera. Il tema "Essere progetto" e il ponte con la città. Il design come laboratorioMILANO "Essere Progetto" è il tema scelto per l’edizione 2026 del Fuorisalone che anima i quartieri dal 20 al 26 aprile, in concomitanza con il... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Brera Design Week; Cosa c’è da vedere a Brera durante il Fuorisalone 2026; Brera Design District; Fuorisalone 2026 nel distretto Brera: eventi, showroom, mostre. In Brera il design incontra la moda ma anche l’artigianato: cosa vedere al Fuorisalone e come orientarsiBrera durante la Design Week è un concentrato di tutto: installazioni, mostre, showroom e spazi che aprono solo per pochi giorni. Abbiamo selezionato gli indirizzi da cui partire per orientarsi tra le ... living.corriere.it Brera design district, da Palazzo Citterio alla Chiesa Anglicana: la guida alle splendide imperfezioni del designFuorisalone del mobile Milano, Il Distretto svela il meglio tra 217 showroom permanenti (dieci nuove aperture) e oltre 300 iniziative ... quotidiano.net Dalle Cinque Vie a Brera, i percorsi ciclabili nel cuore della Design Week - facebook.com facebook