Durante il Fuorisalone di Brera, dal 20 al 26 aprile 2026, si svolge l'edizione dedicata al tema

MILANO "Essere Progetto" è il tema scelto per l’edizione 2026 del Fuorisalone che anima i quartieri dal 20 al 26 aprile, in concomitanza con il Salone del Mobile. L’invito dei creativi del Fuorisalone è di guardare al design non solo come "risultato formale o prodotto finale", ma come "processo culturale, attitudine e responsabilità" nel costruire relazioni tra persone, luoghi e comunità. In questo contesto Brera si configura come un laboratorio urbano diffuso, dove design, creatività e impresa dialogano quotidianamente trasformando il quartiere in uno spazio aperto tra sperimentazione e ricerca. I numeri sul quartiere: 217 showroom permanenti, di cui 9 nuove aperture. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fuorisalone di Brera. Il tema "Essere progetto" e il ponte con la città. Il design come laboratorio

Articoli correlati

Leggi anche: Essere Progetto al Fuorisalone 2026, perché sbagliare è l’inizio di ogni bellezza

Design Week, arriva il Fuorisalone Passport per evitare le code: come funzionaIl Fuorisalone dice ‘no’ alle file chilometriche e lancia una novità per la prossima edizione.

Contenuti e approfondimenti su Fuorisalone di Brera Il tema Essere...

Temi più discussi: Fuorisalone, a Brera 300 iniziative per la settimana del design; Fuorisalone di Brera. Il tema Essere progetto e il ponte con la città. Il design come laboratorio; FuoriSalone 2026: la guida completa alla Milano Design Week; Tutte le anticipazioni del Fuorisalone 2026.

Al Fuorisalone eventi e installazioni nel segno di 'Essere Progetto''Essere Progetto' è il tema scelto per l'edizione 2026 del Fuorisalone, il palinsesto che anima i quartieri di Milano dal 20 al 26 aprile, in concomitanza con il Salone del Mobile. (ANSA) ... ansa.it

Fuorisalone 2026: cosa vedere nel Brera Design DistrictCasaFacile 11 Marzo 2026 Simona Ortolan • Il pampano Blogger CF Style Dal 20 al 26 aprile il quartiere di Brera torna protagonista della Milano Design Week con la 17ª edizione della Brera Design Week, ... msn.com

Oasi Life Experience torna per la Milano Design Week 2026: DDN HUB protagonista nel cuore istituzionale di Milano. Dall’esperienza olimpica a un nuovo capitolo per il Fuorisalone 2026, tra architettura, networking e cultura del progetto. #design #designwe - facebook.com facebook