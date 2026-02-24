Piacenza | due bombe della II Guerra in garage evacuati i residenti

Un ordigno della Seconda Guerra Mondiale è esploso in un garage di Piacenza, causando l’evacuazione di alcuni residenti. La causa è il ritrovamento accidentale di due bombe inesplose durante lavori di ristrutturazione in via Montagnola. Le forze specializzate del 2° Reggimento Genio Pontieri sono intervenute prontamente per mettere in sicurezza l’area e neutralizzare i dispositivi. La situazione rimane sotto controllo mentre si cerca di garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte.

Sommario. Il 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza è intervenuto per la bonifica di due ordigni bellici rinvenuti in un garage di un condominio in via Montagnola. L’operazione, coordinata dalla Prefettura e con il supporto della Questura e della Croce Rossa, è ancora in corso. La scoperta, avvenuta sabato 21 febbraio, ha attivato immediatamente i protocolli di sicurezza, isolando l’area e mettendo in campo un dispositivo complesso per garantire la sicurezza dei residenti e dei passanti. La scoperta e l’intervento. Sabato scorso, 21 febbraio, due ordigni bellici sono stati rinvenuti in un garage di un condominio in via Montagnola a Piacenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Le bombe della guerra. Genio Pontieri al lavoroA oltre ottant’anni dalla fine della seconda guerra mondiale, l’Italia continua a confrontarsi con residuati bellici ancora presenti sul territorio.

