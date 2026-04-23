Il 25 aprile si è acceso un dibattito pubblico sulle celebrazioni della Resistenza. Un esponente ha affermato che ricordare quei momenti può risultare divisivo solo per chi si concentra sui morti di Salò. Ha aggiunto che non vede contraddizioni nel celebrare la Liberazione e nello guardare al futuro, sostenendo che entrambe le azioni possono coesistere senza conflitti. La discussione ha suscitato reazioni tra diversi rappresentanti politici e commentatori pubblici.

"Non capisco in che modo sia alternativo celebrare la Resistenza e la Liberazione e guardare avanti. Non è che un'azione ti impedisce l'altra". Silvia Salis, sindaco di Genova, a margine di un incontro con gli studenti a Villa Migone, dove nel 1945 venne firmata la resa dei nazisti al Comitato di liberazione nazionale, è intervenuta sulle polemiche relative al 25 aprile. "Di solito questo tipo di considerazioni vengono da quelli che magari vogliono celebrare anche i morti di Salò oppure da quelli che ritengono la Resistenza e la Liberazione argomenti divisivi”, ha aggiunto Salis, sottolineando: “Ecco, noi non lo riteniamo”. Il primo cittadino di Genova ha, poi, concluso: “Pensiamo che si possano fare entrambe le cose senza nessun problema.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Salis incendia il 25 aprile: "Celebrare la Resistenza è divisivo solo per chi celebra i morti di Salò"

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