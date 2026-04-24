Bper assegna 19 borse di studio in Lombardia di cui 7 a Bergamo

Bper Banca ha assegnato 240 borse di studio a studenti delle scuole superiori in diverse regioni italiane, tra cui la Lombardia. In questa regione sono state distribuite 19 borse, di cui sette a Bergamo. L'iniziativa mira a sostenere gli studenti meritevoli e rafforzare il legame con il territorio, con un’attenzione particolare ai giovani e al settore scolastico.

Bper Banca ha erogato nei giorni scorsi 240 borse di studio a studenti e studentesse meritevoli delle scuole superiori, confermando il proprio impegno a favore dei territori, del mondo della scuola, dell’istruzione e delle giovani generazioni. Istituito nel 1967 in occasione del centenario della Banca Popolare di Modena, oggi Bper Banca, il Premio è giunto quest’anno al 59° appuntamento, mantenendo lo stesso spirito della prima edizione. Gli studenti delle scuole superiori premiati dalla Banca si sono distinti per l’alto profitto durante l’anno scolastico 20242025. I giovani, provenienti da 57 province italiane – tra cui 80 diplomati al quinto anno – hanno ricevuto ciascuno un assegno da 500 euro, per un valore complessivo dell’iniziativa pari a 120 mila euro.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Ossigeno per imparare. La San Vincenzo assegna altre 93 borse di studioLa sala teatro dell’oratorio di San Biagio, ieri pomeriggio, era un abbraccio collettivo. Bper, 240 borse di studio agli studenti meritevoli: premiati 23 giovani campaniSono 240 le borse di studio (di cui 23 in Campania) assegnate da Bper Banca a studenti e studentesse delle scuole superiori distintisi per risultati... Aggiornamenti e contenuti dedicati Bper assegna 19 borse di studio in Lombardia, di cui 7 a BergamoBper Banca ha erogato nei giorni scorsi 240 borse di studio a studenti e studentesse meritevoli delle scuole superiori, confermando il proprio impegno a favore dei territori, del mondo della scuola, d ... bergamonews.it Reggio Calabria, 24 borse di studio BPER agli studenti delle superioriBPER Banca ha erogato nei giorni scorsi 240 borse di studio a studenti e studentesse meritevoli delle scuole superiori, confermando il proprio impegno a favore dei territori, del mondo della scuola, d ... strettoweb.com