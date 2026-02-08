Ieri pomeriggio, nella sala teatro dell’oratorio di San Biagio, si sono consegnate altre 93 borse di studio. La cerimonia ha visto riuniti giovani studenti, genitori emozionati e tanta speranza nel futuro. L’atmosfera era di entusiasmo e di fiducia, con i premiati che hanno ricevuto un riconoscimento importante per continuare a studiare e migliorarsi.

La sala teatro dell’oratorio di San Biagio, ieri pomeriggio, era un abbraccio collettivo. Volti giovani, genitori emozionati, sguardi carichi di attese e di sogni. Qui, il Comitato centrale di Monza della Società San Vincenzo De Paoli ha celebrato uno dei suoi momenti più significativi: la consegna dei sussidi scolastici e universitari agli studenti meritevoli. Un gesto concreto di solidarietà, che da trent’anni sostiene ragazze e ragazzi provenienti da famiglie in difficoltà economica, ma ricche di talento e determinazione. All’incontro erano presenti i rappresentanti della San Vincenzo, della Fondazione Comunità Monza e Brianza, l’assessore al Welfare Egidio Riva e l’arciprete monsignor Marino Mosconi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ossigeno per imparare. La San Vincenzo assegna altre 93 borse di studio

Approfondimenti su San Vincenzo ore

A Sarnico, in occasione della festa patronale di San Mauro, è stato consegnato il premio civico “San Mauro d’oro 2026” a Mario Galimberti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su San Vincenzo ore

Argomenti discussi: Ossigeno per imparare. La San Vincenzo assegna altre 93 borse di studio; Sci di fondo: perché è il running invernale e ti fa entrare nello spirito olimpico; Ex casa comunale sul mercato.

Papa Francesco «deve imparare di nuovo a parlare a causa dell'ossigeno, ma sta molto meglio». L'aggiornamento sullo stato di saluteLa condizione medica di Papa Francesco, al suo 36° giorno di ricovero al Policlinico Gemelli per la polmonite bilaterale, «resta stabile, con alcuni piccoli miglioramenti per quanto riguarda ... ilgazzettino.it

Papa Francesco senza voce, deve imparare di nuovo a parlare. Il cardinale Fernandez: «Ci farà una sorpresa»Conversazioni prolungate, Angelus, discorsi, saluti e catechesi. Niente di tutto questo almeno per ora. Il fatto è che Papa Francesco non ha quasi voce e deve rimparare «di nuovo a parlare. Fa ancora ... ilgazzettino.it

Vallecrosia, parcheggio sterrato tra via San Vincenzo e via Giovanni XXIII: al via i lavori (Foto) "Un’opera importante e necessaria per restituire pulizia, decoro e dignità a uno spazio da anni abbandonato e poco curato", dice l'Amministrazione comunale facebook

Conoscete Giampaolo Talani il pittore degli “uomini con la valigia” nel vento di San Vincenzo Scopri di più Cs B bit.ly/GiampaoloTalan… x.com