Ossigeno per imparare La San Vincenzo assegna altre 93 borse di studio
Ieri pomeriggio, nella sala teatro dell’oratorio di San Biagio, si sono consegnate altre 93 borse di studio. La cerimonia ha visto riuniti giovani studenti, genitori emozionati e tanta speranza nel futuro. L’atmosfera era di entusiasmo e di fiducia, con i premiati che hanno ricevuto un riconoscimento importante per continuare a studiare e migliorarsi.
La sala teatro dell’oratorio di San Biagio, ieri pomeriggio, era un abbraccio collettivo. Volti giovani, genitori emozionati, sguardi carichi di attese e di sogni. Qui, il Comitato centrale di Monza della Società San Vincenzo De Paoli ha celebrato uno dei suoi momenti più significativi: la consegna dei sussidi scolastici e universitari agli studenti meritevoli. Un gesto concreto di solidarietà, che da trent’anni sostiene ragazze e ragazzi provenienti da famiglie in difficoltà economica, ma ricche di talento e determinazione. All’incontro erano presenti i rappresentanti della San Vincenzo, della Fondazione Comunità Monza e Brianza, l’assessore al Welfare Egidio Riva e l’arciprete monsignor Marino Mosconi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
