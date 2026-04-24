Trofeo delle Aquile 2026 a Lignano Sabbiadoro | le Nazionali U15 in diretta su Italia Boxe TV

Dal 21 aprile al 26 aprile, il Bella Italia EFA Village a Lignano Sabbiadoro accoglie il Trofeo delle Aquile 2026, evento organizzato dalla Federazione Pugilistica Italiana. Le Nazionali Under 15 di Italia, Croazia, Estonia e Ungheria partecipano a una competizione nel formato Round Robin, con tutte le gare trasmesse in diretta su Italia Boxe TV. La manifestazione vede la partecipazione di giovani pugili provenienti da diversi paesi europei.

Da oggi al 26 aprile il Bella Italia EFA Village ospita la kermesse organizzata dalla FPI: Italia, Croazia, Estonia e Ungheria si sfidano nel formato Round Robin. Tutte le giornate in diretta su Sportface TV dalle 16:00 Al via oggi, venerdì 24 aprile, il Trofeo delle Aquile 2026, manifestazione pugilistica dedicata alle categorie Under 15 e ospitata presso il Bella Italia EFA Village di Lignano Sabbiadoro. L’evento proseguirà fino a domenica 26 aprile. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it

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