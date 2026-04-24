Borseggio in tramvia passeggeri inseguono le ladre | arrestata una 32enne

Domenica pomeriggio, a bordo di una tramvia diretta verso il centro, una turista è stata derubata mentre stava acquistando il biglietto. Dopo il furto, alcuni passeggeri hanno inseguito le donne responsabili, riuscendo a fermarle. La polizia è intervenuta e ha arrestato una donna di 32 anni coinvolta nell'episodio. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi si trovava sul mezzo pubblico in quel momento.

Nel pomeriggio di domenica scorsa, a bordo di una tramvia diretta verso il centro, una turista è stata vittima di un furto mentre acquistava il biglietto. Secondo quanto ricostruito, una 32enne di origine bosniaca, insieme a una complice, sarebbe riuscita a sottrarle il portadocumenti dalla borsa.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Borseggio lampo al supermercato: ventiseienne arrestata dai carabinieri a PonsaccoPonsacco, 11 marzo 2026 - Nella mattina dello scorso 8 marzo, i carabinieri della stazione di Ponsacco hanno arrestato una donna straniera di 26 anni... Si addormenta sulla tramvia: 17enne sequestrato e violentato da un 32enne poi arrestatoUn 32enne è stato arrestato a Firenze dalla polizia di Stato con l’accusa di violenza sessuale su minore. Contenuti di approfondimento Borseggio in tramvia, passeggeri inseguono le ladre: arrestata una 32enneUna turista derubata mentre comprava il biglietto. Le due donne scendono alla fermata Guidoni, scatta l’inseguimento: una viene bloccata e consegnata ai carabinieri, l’altra fugge ... firenzetoday.it Firenze, furto in tramvia: i passeggeri avvertono la vittima e inseguono le borseggiatriciIl fatto risale al pomeriggio del 19 aprile, quando, sulla tramvia diretta in centro, una turista è stata vittima di un furto mentre acquistava il biglietto. Una 32enne di origini bosniache, insieme a ... 055firenze.it