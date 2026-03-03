Si addormenta sulla tramvia | 17enne sequestrato e violentato da un 32enne poi arrestato

Un ragazzo di 17 anni si è addormentato sulla tramvia a Firenze, dove è stato avvicinato da un uomo di 32 anni. Quest’ultimo è stato successivamente arrestato dalla polizia con l’accusa di averlo violentato. L’indagine ha portato all’arresto del sospettato, che ora si trova in custodia. La vicenda si è svolta nel contesto urbano della città toscana.

Un 32enne è stato arrestato a Firenze dalla polizia di Stato con l’accusa di violenza sessuale su minore. Tutto sarebbe iniziato alle prime luci del 14 febbraio scorso. Un ragazzo 17enne, dopo aver trascorso la notte in compagnia degli amici, era salito su un convoglio della tramvia linea T2, diretto verso casa. Addormentatosi sul finestrino e intontito dall’alcol, è stato preso da un uomo di 32 anni e trasportato fino a un giaciglio di fortuna, dove si sarebbe consumata la violenza. La vittima si era poi svegliata, fuggendo dall’aggressore. “Volevano sopraffare e umiliare la vittima per omofobia”, obbligo di permanenza in casa per tre 17enni che pestarono un 25enne A riportare la notizia alcuni testate locali, che raccontano la serata di un giovane, finita in un incubo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

