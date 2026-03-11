Borseggio lampo al supermercato | ventiseienne arrestata dai carabinieri a Ponsacco

Lo scorso 8 marzo, i carabinieri di Ponsacco hanno arrestato una donna straniera di 26 anni per aver tentato di derubare nel supermercato della zona. L’episodio si è verificato durante le ore mattutine e ha coinvolto un furto con scasso. La donna è stata fermata e condotta in caserma, dove è stata trattenuta in attesa di ulteriori provvedimenti.

Ponsacco, 11 marzo 2026 - Nella mattina dello scorso 8 marzo, i carabinieri della stazione di Ponsacco hanno arrestato una donna straniera di 26 anni per furto in un supermercato. L’episodio si è consumato all’interno di un supermercato, dove la donna, approfittando della distrazione di un avventore impegnato negli acquisti, è riuscita con una mossa fulminea a prendergli il portafoglio direttamente dalla tasca dei pantaloni. La vittima, accortasi immediatamente del furto, ha dato l’allarme allertando il personale di vigilanza interna. La reazione coordinata tra gli addetti alla sicurezza e il tempestivo intervento della pattuglia dei carabinieri, già in servizio di controllo del territorio nelle vicinanze, ha permesso di bloccare la donna appena fuori dai locali del supermercato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Borseggio lampo al supermercato: ventiseienne arrestata dai carabinieri a Ponsacco Articoli correlati Rubano merce al supermercato, arrestati dai carabinieriPerquisito il mezzo col quale hanno tentato la fuga, rinvenuti generi alimentari e prodotti per l'igiene per un valore stimato di circa 1. Dà in escandescenze al pronto soccorso: donna arrestata dai carabinieriUn’altra mattinata difficile per gli operatori sanitari in servizio al pronto soccorso dell'ospedale Santa Rosa.