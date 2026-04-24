Borseggio in tramvia a Firenze | arrestata una delle responsabili in fuga la complice

Nel pomeriggio del 19 aprile, una turista che stava acquistando il biglietto sulla tramvia in centro a Firenze è stata derubata. Durante l’episodio, una donna è stata arrestata dalle forze dell’ordine, mentre un’altra persona coinvolta è riuscita a fuggire. L’intervento delle autorità ha portato all’arresto immediato di uno dei responsabili, mentre l’altra persona è tuttora ricercata.

FIRENZE – Nel pomeriggio del 19 aprile sulla tramvia diretta in centro, una turista è stata vittima di un furto mentre acquistava il biglietto. Una 32enne di origini bosniache, insieme a una complice, è riuscita a sottrarle il portadocumenti dalla borsa. Decisivo è stato l’intervento di alcuni passeggeri, che hanno allertato la vittima e l’hanno aiutata a inseguire le malviventi, scese alla fermata Guidoni. Dopo un breve inseguimento, una delle due donne è stata bloccata e consegnata ai carabinieri, mentre la complice è riuscita a fuggire. La donna arrestata, all’esito dell’udienza di convalida, è stata colpita dal divieto di dimora a Firenze dopo la convalida avvenuta in tribunale.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Borseggio in tramvia a Firenze: arrestata una delle responsabili, in fuga la complice Notizie correlate Borseggio in tramvia, passeggeri inseguono le ladre: arrestata una 32enneNel pomeriggio di domenica scorsa, a bordo di una tramvia diretta verso il centro, una turista è stata vittima di un furto mentre acquistava il... Voghera, arraffano cosmetici per 1.500 in profumeria: arrestata ragazza 20enne, in fuga la compliceVoghera (Pavia), 18 aprile 2026 - Il furto con destrezza in profumeria si è concluso con un inseguimento dei carabinieri per le vie cittadine, che ha... Altri aggiornamenti Borseggio in tramvia, passeggeri inseguono le ladre: arrestata una 32enneUna turista derubata mentre comprava il biglietto. Le due donne scendono alla fermata Guidoni, scatta l’inseguimento: una viene bloccata e consegnata ai carabinieri, l’altra fugge ... firenzetoday.it Borseggio sulla tramvia a Firenze, bloccata 32enne grazie all'intervento dei passeggeriIl giorno precedente è stato arrestato un 21enne straniero, sorpreso durante uno scambio di droga in via Visconti Venosta ... gonews.it