Ultima seduta della settimana in verde per le Borse europee tonfo del 25% per Stellantis

L’ultima seduta della settimana si è chiusa in rialzo per le Borse europee, grazie anche all’andamento positivo di Wall Street nel pomeriggio. Tuttavia, gli investitori restano cauti, soprattutto nel settore del software, e i risultati trimestrali di alcune grandi aziende non sono stati all’altezza delle aspettative. In questo quadro, Stellantis si distingue per aver subito un calo del 25%, segnando il tonfo più pesante tra le principali società.

L'ultima seduta della settimana si chiude in rialzo per Borse europee, grazie anche all'andamento in verde di Wall Street che fa loro guadagnare terreno nel pomeriggio, nonostante la cautela degli investitori verso il comparto software e una serie di trimestrali deludenti, con Stellantis come ultimo caso. Il FTSE MIB è rimasto indietro rispetto agli altri Eurolistini, penalizzato dal crollo di Stellantis a seguito dell'annuncio di un corposo piano di riposizionamento sul mercato che comporta oneri rilevanti. Il titolo della casa automobilistica italo-francese è tornato sui minimi da aprile 2020 dopo l'annuncio inatteso di una perdita preliminare fra 19 e 21 miliardi nella seconda metà del 2025 e lo stop alla cedola per quest'anno.

