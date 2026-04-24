Borsa | Milano in calo con auto e difesa chiude a -0,5%

Da lanazione.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Borsa di Milano ha chiuso con una diminuzione dello 0,5%, portando l’indice Ftse Mib a 47.000 punti. La giornata è stata influenzata negativamente dai titoli del settore difesa e auto, che hanno registrato cali significativi rispetto alle quotazioni precedenti. Nessun altro comparto ha mostrato segnali di ripresa, contribuendo alla chiusura in calo dell’intera sessione di contrattazioni.

La Borsa di Milano chiude in calo la seduta, appesantita dai titoli del settore difesa e auto. L'indice Ftse Mib ha perso lo 0,5% a 47.656 punti. Tra i peggiori Avio (-7,15%), Stellantis (+4,94%), Fincantieri (-4,6%), Leonardo (-3%) e Ferrari (-2%). Sugli scudi Prysmian (+4%) e Saipem (+2,7%).🔗 Leggi su Lanazione.it

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