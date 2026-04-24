Borsa | Milano in calo con auto e difesa chiude a -0,5%

La Borsa di Milano ha chiuso con una diminuzione dello 0,5%, portando l’indice Ftse Mib a 47.000 punti. La giornata è stata influenzata negativamente dai titoli del settore difesa e auto, che hanno registrato cali significativi rispetto alle quotazioni precedenti. Nessun altro comparto ha mostrato segnali di ripresa, contribuendo alla chiusura in calo dell’intera sessione di contrattazioni.

La Borsa di Milano chiude in calo la seduta, appesantita dai titoli del settore difesa e auto. L'indice Ftse Mib ha perso lo 0,5% a 47.656 punti. Tra i peggiori Avio (-7,15%), Stellantis (+4,94%), Fincantieri (-4,6%), Leonardo (-3%) e Ferrari (-2%). Sugli scudi Prysmian (+4%) e Saipem (+2,7%).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Borsa: Milano in calo con auto e difesa, chiude a -0,5% Notizie correlate Borsa: Milano chiude in calo con l'Europa, scivola LeonardoLa Borsa di Milano (-0,63%) chiude in calo, in linea con gli altri listini europei mentre si attendono i colloqui tra Usa e Iran. Leggi anche: Borsa: Milano chiude in calo, Ftse Mib -0,25% Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,39% alle 13:00; Borse oggi in diretta | Piazza Affari in rosso: pesano Avio e Fincantieri. In evidenza Prysmian; Borsa: Milano apre in calo dell'1,38%; Borsa Milano in calo frazionale, bene Stellantis, brilla Mps con assemblea in corso. Borsa Milano: chiude in calo (-0,52%), giù la difesaUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Borsa: Milano in calo con auto e difesa, chiude a -0,5%(ANSA) - MILANO, 24 APR - La Borsa di Milano chiude in calo la seduta, appesantita dai titoli del settore difesa e auto. L'indice Ftse Mib ha perso lo 0,5% a 47.656 punti. Tra i peggiori Avio (-7,15%) ... altoadige.it Il Punto della settimana in borsa: Mercato Toro e risalita del petrolio...di Joseph Gasperoni (JTrader) facebook Piazza Affari, Stm ( @ST_World) oggi riparte da una super seduta di borsa (+14%) dopo aver pubblicato i conti trimestrali. Il CFO Lorenzo Grand a Class CNBC assicura sulle forniture: "La situazione dello Stretto di Hormuz è preoccupante, ma per quanto ci rig x.com