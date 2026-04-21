Borsa | Milano chiude in calo con l' Europa scivola Leonardo

La Borsa di Milano ha terminato la giornata in perdita, registrando una diminuzione dello 0,63%, in linea con gli altri principali mercati europei. La giornata è stata influenzata dall’attesa dei colloqui tra Stati Uniti e Iran, che hanno mantenuto sotto pressione gli investitori. Durante le contrattazioni, sono state osservate vendite su diversi titoli, con Leonardo che ha subito un calo significativo. La seduta si è conclusa senza segnali di ripresa immediata.

La Borsa di Milano (-0,63%) chiude in calo, in linea con gli altri listini europei mentre si attendono i colloqui tra Usa e Iran. Le prime parole del presidente designato della Fed, Kevin Warsh, ha alimentato la corsa dei rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 77 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,77%. A Piazza Affari scivola il settore della difesa con Leonardo (-4,8%) e Fincantieri (-2,9%). Vendite anche su Lottomatica (-3,5%) e Saipem (-1,9%), quest'ultima in vista dei risultati del primo trimestre. Seduta negativa per le banche dove Banco Bpm lascia sul terreno l'1,6%, Bper (-1,5%), Unicredit (-1,4%).🔗 Leggi su Ilgiorno.it Notizie correlate Borsa: l'Europa chiude in calo con lo sguardo all'Iran e alla FedLe Borse europee chiudono in calo mentre si attendono i colloqui tra Usa e Iran e l'eventuale sblocco dello stretto di Hormuz. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Milano chiude in leggero ribasso. Ottimi rialzi per Amplifon e il duo MPS-Mediobanca; Borsa: Milano chiude in piatta (-0,04%), corrono Nexi, Mps e Mediobanca; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in calo (-0,3%) nonostante il rally di Amplifon (+5%). Bene anche Mediobanca-Mps; Le Borse reggono alle nuove tensioni in Iran. Milano a -0,17% con petrolio sopra 100 $. Borsa: l'Europa chiude in calo con lo sguardo all'Iran e alla Fed(ANSA) - MILANO, 21 APR - Le Borse europee chiudono in calo mentre si attendono i colloqui tra Usa e Iran e l'eventuale sblocco dello stretto di Hormuz. L'attenzione si concentra sulle prime parole de ... msn.com Borsa: Europa in rosso tra speranze Usa-Iran e Warsh alla prova del Senato, Milano -0,6%Difesa trascina giu' i listini, petrolio volatile (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 apr - Si chiude un'altra seduta in rosso per i mercati ... ilsole24ore.com Buon pomeriggio ho realizzato questo set borsa più portafoglio per il compleanno della mia mamma, che ne pensate Realizzabile su commissione nei colori scelti da voi - facebook.com facebook #Revolut: tra due anni è prevista la quotazione in #Borsa x.com