Borsa | Milano apre in lieve rialzo +0,04%

Oggi Piazza Affari ha aperto con un lieve aumento, con l'indice Ftse Mib che segna un incremento dello 0,04% e si attesta a 48.047 punti. La seduta si presenta senza variazioni significative, riflettendo una fase di stabilità sui mercati finanziari italiani. La giornata si preannuncia con un andamento poco mosso, senza grandi variazioni rispetto alla chiusura precedente.

Avvio in lieve rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,04% a 48.047 punti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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“Borsa” in pietra del III millennio a.C. dell’arte mesopotamica. Nel mondo antico compaiono spesso figure scolpite con una piccola “borsa” in mano. La si vede nei bassorilievi della Mesopotamia, portata da divinità, sacerdoti o esseri alati come gli apkallu. Una - facebook.com facebook

Che buffa situazione: escono dati non ottimali di bilancio per $SEIF (editore del @fattoquotidiano) e in borsa vengono scambiate solo 2000 azioni, senza nessuna variazione nelle quotazioni stesse. CONTROVALORE: 2000 × 0,24 = 480 EURO. QUATTROCE x.com