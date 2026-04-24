Borsa | l' Europa parte incerta lente sempre su Hormuz

Le borse europee aprono la giornata con poca forza, riflettendo un clima di incertezza. Gli indici mostrano segnali di debolezza, mentre gli investitori rimangono attenti alla situazione nello stretto di Hormuz, dove il passaggio è stato chiuso a causa di un blocco nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. La tensione tra le due nazioni ha mantenuto alta l'attenzione sui mercati.

Ancora deboli le Borse europee. In avvio gli indici aprono all'insegna dell'incertezza con la lente sullo stretto di Hormuz chiuso per lo stallo nei colloqui tra Usa e Iran. Parigi cede lo 0,73% con il Cac 40 a 8.167 punti. Francoforte tiene a +0,26% con il Dax a 24.217 punti. Londra perde lo 0,46% con il Ftse 100 a quota 10.409 punti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Borsa: l'Europa parte incerta, lente sempre su Hormuz Notizie correlate Borsa: l'Europa parte incerta, Londra -0,5%Mercati azionari del Vecchio continente generalmente in lieve calo: in apertura la Borsa peggiore è quella di Madrid, che scende dello 0,8%, con... Borsa: Milano (+0,54%) e l'Europa riducono i rialzi con Wall Street incertaPiazza Affari ha limato i guadagni (+0,54%) al pari delle altre Borse europee (Francoforte e Parigi +0,41%) sulla scia dell'andamento senza un... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Borsa: l'Europa parte incerta, Londra -0,5%; Nubi su negoziati Usa-Iran frenano Wall Street (-0,59%), Wti sopra i 90 $; Borsa: l'Europa parte incerta, Londra -0,5%; Borsa: l'Europa chiude in calo con lo sguardo all'Iran e alla Fed. Borsa: l'Europa parte incerta, lente sempre su HormuzAncora deboli le Borse europee. In avvio gli indici aprono all'insegna dell'incertezza con la lente sullo stretto di Hormuz chiuso per lo stallo nei colloqui tra Usa e Iran. Parigi cede lo 0,73% con i ... ansa.it Borsa: Asia contrastata con lente su Hormuz, Europa attesa debole(ANSA) - MILANO, 24 APR - Borse di Asia e Pacifico contrastate con le incertezze legate allo stretto di Hormuz per lo stallo nei negoziati tra Usa e Iran. Allo stesso tempo gli investitori valutano i ... altoadige.it Piazza Affari, Stm ( @ST_World) oggi riparte da una super seduta di borsa (+14%) dopo aver pubblicato i conti trimestrali. Il CFO Lorenzo Grand a Class CNBC assicura sulle forniture: "La situazione dello Stretto di Hormuz è preoccupante, ma per quanto ci rig x.com Il titolo è quotato sul mercato Euro Tlx di Borsa Italiana e ha cedole legate all’andamento del Btp decennale - facebook.com facebook