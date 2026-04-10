Borsa | Milano +0,54% e l' Europa riducono i rialzi con Wall Street incerta

Le principali borse europee hanno registrato aumenti contenuti, con Milano che ha chiuso con un rialzo dello 0,54%. Francoforte e Parigi hanno guadagnato entrambi lo 0,41%, mentre Wall Street ha mostrato una certa incertezza senza una direzione chiara. La situazione ha portato a un rallentamento dei rialzi nelle piazze continentali, che hanno seguito l’andamento senza grandi variazioni della piazza statunitense.

Piazza Affari ha limato i guadagni (+0,54%) al pari delle altre Borse europee (Francoforte e Parigi +0,41%) sulla scia dell'andamento senza un direzione di Wall Street. Il mercato ha assunto una posizione attendista soprattutto in vista dei negoziati, dopo la tregua fra Usa e Iran, in programma da domani in Pakistan, con l'attenzione concentrata sullo stretto di Hormuz. E' sullo snodo delle forniture di petrolio e gas che dipendono le prospettive dell' economia mondiale e le scelte delle banche centrali, come ha dimostrato il dato sull' inflazione Usa, salita a marzo per il balzo registrato dal prezzo del gas. Il petrolio intanto è poco mosso col Wti a 98 dollari e il Brent a 96 dollari al barile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Borsa: Milano (+0,54%) e l'Europa riducono i rialzi con Wall Street incerta Leggi anche: Borsa: Wall Street apre mista, Dj -0,60% e Nasdaq +0,54% Leggi anche: Wall Street apre contrastata, Dj -0,11%, Nasdaq +0,54% Temi più discussi: Il petrolio chiude in volata a New York: +11,4%. Wall Street poco mossa; Borsa: Milano (+0,54%) e l'Europa riducono i rialzi con Wall Street incerta; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in rialzo (+0,5%) oltre quota 47.300 grazie a utilities e difesa; Wall Street chiude in rialzo (+0,58%), Asia apre positiva ma cauta. Borsa: Milano (+0,54%) e l'Europa riducono i rialzi con Wall Street incertaPiazza Affari ha limato i guadagni (+0,54%) al pari delle altre Borse europee (Francoforte e Parigi +0,41%) sulla scia dell'andamento senza un direzione di Wall Street. (ANSA) ... ansa.it Borsa: l'Europa tonica attende Wall Street, Milano +3,9%(ANSA) - MILANO, 08 APR - Le Borse europee restano toniche mentre si attende l'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. I mercati ... notizie.tiscali.it Futures misti a Wall Street con il Nasdaq in rialzo dello 0,23% e il Dow Jones in calo dello 0,01%. L'attenzione è rivolta al prezzo del petrolio, stabile. - facebook.com facebook The Street - Le news da Wall Street con @sspatti WS spera nella tenuta cessate il fuoco #WTI in rialzo ma sotto top intraday #Trump chiede a Israele di negoziare con Libano #Amazon: toni entusiasti dal ceo sull'AI #Disney verso mille esuberi x.com