Borsa | l' Europa parte incerta Londra -0,5%

Le principali borse europee hanno aperto con segni negativi, con Londra che registra una diminuzione dello 0,5%. Madrid inizia la giornata con una perdita dello 0,8%, mentre Francoforte e Amsterdam scendono di circa mezzo punto percentuale. La prima sessione di mercato mostra quindi un avvio in calo per diverse piazze finanziarie del continente.

Mercati azionari del Vecchio continente generalmente in lieve calo: in apertura la Borsa peggiore è quella di Madrid, che scende dello 0,8%, con Londra, Francoforte e Amsterdam in ribasso attorno al mezzo punto percentuale. In rialzo dello 0,1% Parigi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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