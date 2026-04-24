Borsa | l' Europa in rosso con tensioni Hormuz brent sopra 106 dollari

Le borse europee hanno chiuso in calo a causa delle tensioni nello stretto di Hormuz, dove le negoziazioni tra Stati Uniti e Iran sono ferme. Nel frattempo, il prezzo del petrolio Brent ha superato i 106 dollari al barile. Questi fattori hanno influenzato i mercati, portando a una giornata negativa per gli indici azionari in Europa.

Le tensioni legate allo stretto di Hormuz, con lo stallo nei colloqui tra Stati Uniti e Iran, mette ancora una volta un freno ai listini europei. Le Borse viaggiano in rosso con Francoforte che resta sulla parità. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, cede mezzo punto percentuale con farmaceutici e industriali sotto vendita. Le incertezze in Medio Oriente continuano a spingere i prezzi dell'energia con il petrolio ancora in rialzo. Il wti sae dello 0,82% a 96,6 dollari al barile mentre il brent (+1,15%) oltrepassa i 106 dollari. Il prezzo del gas guadagna il 2% a 45,4 euro al megawattora. Di contro si muovono marginali i metalli preziosi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Borsa: l'Europa in rosso con tensioni Hormuz, brent sopra 106 dollari Notizie correlate Borse e prezzo petrolio oggi 19 marzo | Europa in rosso: Milano -2%. Brent sopra i 114 dollari, gas a 66 euro(Fausta Chiesa)?Il prezzo del gas in Europa vola a livelli che non si vedevano da tre anni: i futures sul mercato di riferimento, il TTF di... Borse e prezzo petrolio oggi 19 marzo | Europa in rosso: Milano -2,5%. Brent sopra i 118 dollari, gas a 66 euroApertura in calo a Wall Street, dopo che ieri il Dow Jones Industrial Average ha toccato un nuovo minimo del 2026 a causa dei timori sull'inflazione. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Borsa: l'Europa in calo guarda a Wall Street, Milano -1,4%; Borse Ue in rosso con tensioni a Hormuz, acquisti su Eni e St. Brent sopra 105 $; Borsa: l'Europa chiude in calo con lo sguardo all'Iran e alla Fed; Nubi su negoziati Usa-Iran frenano Wall Street (-0,59%), Wti sopra i 90 $. Borsa: l'Europa in rosso con tensioni Hormuz, brent sopra 106 dollariLe tensioni legate allo stretto di Hormuz, con lo stallo nei colloqui tra Stati Uniti e Iran, mette ancora una volta un freno ai listi ni europei. Le Borse viaggiano in rosso con Francoforte che resta ... ansa.it Borsa: l'Europa parte in rosso, a Milano (-0,6%) bene Eni e St, Brent sopra 106$Petrolio sotto pressioni con alta tensione Hormuz (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 apr - Avvio in calo per le borse europee nell'ultima ... ilsole24ore.com Piazza Affari, Stm ( @ST_World) oggi riparte da una super seduta di borsa (+14%) dopo aver pubblicato i conti trimestrali. Il CFO Lorenzo Grand a Class CNBC assicura sulle forniture: "La situazione dello Stretto di Hormuz è preoccupante, ma per quanto ci rig x.com Il titolo è quotato sul mercato Euro Tlx di Borsa Italiana e ha cedole legate all’andamento del Btp decennale - facebook.com facebook