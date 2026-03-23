Giravolta della Borsa di Milano con gli Stati Uniti che rinviano gli attacchi all’Iran dopo colloqui «molto buoni e produttivi degli ultimi due giorni», scrive Donald Trump su Truth. Milano sale del 2,45%% con il Ftse Mib a 43.675 punti. Lo spread che ha raggiunto un massimo a 104 punti scivola a 84 punti base con il rendimento del decennale italiano che scende al 3,8%. Il nervosismo dei mercati nella prima parte della mattinata Piazza Affari a metà mattinata, con l’indice Ftse Mib che cede il 2,62% a 41.716,87. Preoccupano gli sviluppi della guerra in Medio Oriente dopo l’ultimatum di Donald Trump a riaprire lo Stretto di Hormuz entro 48 ore, con la minaccia di colpire le centrali elettriche del Paese, e la risposta di Teheran che ha avvertito della possibile chiusura completa dello Stretto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tensione sui mercati, Milano perde oltre il 2,6%. Lo spread si allarga e tocca quota 104 punti

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