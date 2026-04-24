Borsa | l' Europa chiude in calo lo stallo pesa sui listini

Le principali borse europee hanno concluso la giornata in perdita, con gli indici che hanno risentito di un clima di incertezza e di uno stallo nelle trattative internazionali. La borsa americana ha visto un rialzo, sostenuta dalla prospettiva di un possibile ritorno al tavolo di negoziati tra Stati Uniti e Iran. Tuttavia, anche questa speranza non ha evitato volumi di scambio contenuti e oscillazioni sui mercati.

La speranza che Stati Uniti e Iran tornino al tavolo delle trattative spinge Wall Street ma non entusiasma il Vecchio Continente, Milano in particolare chiude la seduta come l'aveva iniziata con un calo dell'indice Ftse Mib dello 0,5%, Londra lascia lo 0,75%, Parigi lo 0,84% e solo Francoforte contiene il calo allo 0,11 per cento. Il listino principale di Piazza Affari è appesantito dai titoli del settore difesa e auto. Tra i peggiori Avio (-7,15%), Stellantis (+4,94%), Fincantieri (-4,6%), Leonardo (-3%) e Ferrari (-2%). Sugli scudi Prysmian (+4%) e Saipem (+2,7%). Il risiko bancario non attira gli acquisti, Unicredit ha perso lo 0,68%, Mps l'1,12%, Mediobanca l'1,13% e Generali lo 0,6%; Banco Bpm si muove controcorrente e chiude in rialzo dello 0,4 per cento.🔗 Leggi su Lanazione.it

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