La Borsa di Milano ha concluso la giornata con una diminuzione dell’1,36%, attestandosi a 48.207 punti. La perdita è stata influenzata dallo stacco dei dividendi di otto società di rilievo, che ha pesato sul mercato per circa lo 0,77%. Tra i titoli principali, molte azioni hanno mostrato segni di ribasso, contribuendo al calo complessivo dell’indice Ftse Mib.

Piazza Affari ha chiuso in calo: il Ftse Mib ha perso l'1,36% a 48.207 punti, penalizzato per lo 0,77% dallo stacco dei dividendi di 8 big. Fra questi Unicredit (-3%) che ha illustrato la strategia su Commerzbank. Ha fatto peggio Lottomatica (-4,72%), male anche Buzzi (-2,9%). Sul podio hanno brillato Nexi (+3,77%) e i 'petroliferi' Tenaris (+3,93%), Saipem (+3,18%) ed Eni (+2,5%). Si è arrestata la crescita di Mps (-0,29%) mentre è stato convocato giovedì il cda per attribuire le cariche al vertice. Il leggero calo anche Mediobanca che staccava la cedola (-0,47%). Fuori da paniere principale ha guadagnato Ovs (+1,63%) promossa dagli analisti sulla scia dei risultati illustrati venerdì.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Borsa: Milano chiude in calo dell'1,36%, pesa lo stacco dei dividendi di otto big

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