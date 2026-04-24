Borsa | Europa chiude in rosso Parigi -0,84%

Le principali borse europee hanno concluso le contrattazioni in territorio negativo, con la borsa di Parigi che ha registrato una perdita dello 0,84 per cento. Nonostante un clima di fiducia manifestato a Wall Street, i mercati europei hanno mostrato segni di debolezza, riflettendo una giornata senza particolari variazioni positive. Gli investitori hanno mantenuto un atteggiamento prudente, portando i principali indici a chiudere in calo.

Le Borse in Europa chiudono in calo, indifferenti all'ottimismo che si è invece riversato su Wall Street. Parigi ha perso lo 0,84%, Francoforte lo 0,11% e Londra ha perso lo 0,75 per cento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Borsa: Europa chiude in rosso, Parigi -0,84% Notizie correlate Borsa: Europa cauta, resta in rossoI mercati azionari europei sono più cauti di quelli americani e non si fanno trascinare dall'idea di una ripresa dei colloqui tra Usa e Iran né... Borsa: Europa debole in apertura, Parigi -0,03%, Francoforte -1,02%Avvio debole per le principali borse europee nella prima seduta della settimana all'indomani del fallimento dei colloqui di pace tra Usa e Iran in... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Borse oggi in diretta | Piazza Affari chiude in leggera flessione (-0,25%). Sul podio Saipem, Eni e Nexi. Avio il titolo peggiore; Borsa: l'Europa chiude in calo con lo sguardo all'Iran e alla Fed; Piazza Affari chiude ben comprata insieme all'Europa; Le Borse festeggiano la riapertura di Hormuz, petrolio affonda a New York (-11,5%). Per Milano settimana record. Borsa: l'Europa parte in rosso, a Milano (-0,6%) bene Eni e St, Brent sopra 106$Petrolio sotto pressioni con alta tensione Hormuz (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 apr - Avvio in calo per le borse europee nell'ultima ... ilsole24ore.com Borsa: Europa in rosso tra speranze Usa-Iran e Warsh alla prova del Senato, Milano -0,6%Difesa trascina giu' i listini, petrolio volatile (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 apr - Si chiude un'altra seduta in rosso per i mercati ... ilsole24ore.com Il Punto della settimana in borsa: Mercato Toro e risalita del petrolio...di Joseph Gasperoni (JTrader) facebook Piazza Affari, Stm ( @ST_World) oggi riparte da una super seduta di borsa (+14%) dopo aver pubblicato i conti trimestrali. Il CFO Lorenzo Grand a Class CNBC assicura sulle forniture: "La situazione dello Stretto di Hormuz è preoccupante, ma per quanto ci rig x.com