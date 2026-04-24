Borsa | Europa chiude in rosso Parigi -0,84%

Da ilrestodelcarlino.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le principali borse europee hanno concluso le contrattazioni in territorio negativo, con la borsa di Parigi che ha registrato una perdita dello 0,84 per cento. Nonostante un clima di fiducia manifestato a Wall Street, i mercati europei hanno mostrato segni di debolezza, riflettendo una giornata senza particolari variazioni positive. Gli investitori hanno mantenuto un atteggiamento prudente, portando i principali indici a chiudere in calo.

Le Borse in Europa chiudono in calo, indifferenti all'ottimismo che si è invece riversato su Wall Street. Parigi ha perso lo 0,84%, Francoforte lo 0,11% e Londra ha perso lo 0,75 per cento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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