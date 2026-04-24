I mercati azionari europei si mostrano prudente, mantenendosi in territorio negativo, mentre gli investitori non si lasciano coinvolgere dalla possibilità di nuovi colloqui tra Stati Uniti e Iran o dall'andamento positivo delle azioni tecnologiche. La cautela prevale rispetto alla maggiore fiducia registrata sui mercati americani, che continuano a rafforzarsi. La giornata si caratterizza quindi per una certa incertezza tra le Borse del Vecchio Continente.

I mercati azionari europei sono più cauti di quelli americani e non si fanno trascinare dall'idea di una ripresa dei colloqui tra Usa e Iran né contagiare dal rally dei tecnologici. Il Nasdaq sale dello 0,68% ma il Dow Jones è in calo dello 0,3%; Londra cede lo 0,67%, Milano lo 0,6%, Parigi lo 0,9% e Francoforte oscilla intorno alla parità. A Piazza Affari in particolare prese di profitto sui titoli della difesa. Avio cede il 6,4%, Fincantieri il 3,9%, Leonardo il 2,2% mentre corre Prysmian (+3%).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Borsa: Europa cauta, resta in rosso

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