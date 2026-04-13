Borsa | Europa debole in apertura Parigi -0,03% Francoforte -1,02%

Le principali borse europee aprono la settimana con segni di debolezza, con Parigi in lieve calo dello 0,03% e Francoforte in calo dell'1,02%. La seduta inizia in modo negativo dopo che i colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran in Pakistan sono falliti, influenzando gli scambi dei mercati finanziari. La giornata si presenta con un tono prudente tra gli investitori, in attesa di ulteriori sviluppi.

Avvio debole per le principali borse europee nella prima seduta della settimana all'indomani del fallimento dei colloqui di pace tra Usa e Iran in Pakistan. Parigi limita il calo allo 0,03% a 8.256 punti, mentre Francoforte lascia sul campo l'1,02% a 23.562 punti. In rosso anche Londra (-0,58% a 10.539 punti) e Madrid (-1,17% a 17.991 punti).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Borsa: Europa debole in apertura, Parigi -0,03%, Francoforte -1,02% Borsa: Europa in avvio è debole, Francoforte cede lo 0,41%Avvio all'insegna della debolezza per le Borse europee con lo stretto di Hormuz chiuso e la tregua tra Usa e Iran che vacilla con gli attacchi di... Borsa: l’Europa parte in crescita, Francoforte +1%ABBONATI A DAYITALIANEWS Avvio brillante per Francoforte e Madrid I mercati azionari europei iniziano la giornata con un andamento favorevole.