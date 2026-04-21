Borsa | Europa cauta in avvio Francoforte +0,37%

Da lanazione.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le borse europee hanno aperto la seduta in modo prudente, con alcune piazze che mostrano lievi rialzi. In particolare, Francoforte registra un aumento dello 0,37%, mentre altre borse seguono andamenti più contenuti. La presenza di un ottimismo diffuso nei mercati asiatici non si rispecchia pienamente nelle prime ore di contrattazioni in Europa, che si svolgono a velocità variabile.

L'ottimismo vissuto in Asia dai mercati non contagia l' Europa che apre la seduta con cautela e a diverse velocità. Francoforte sale dello 0,37%, Milano dello 0,2%, Londra è di fatto invariata (-0,05%) e Parigi resta arretrata (-0,13%).🔗 Leggi su Lanazione.it

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