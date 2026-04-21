Le borse europee hanno aperto la seduta in modo prudente, con alcune piazze che mostrano lievi rialzi. In particolare, Francoforte registra un aumento dello 0,37%, mentre altre borse seguono andamenti più contenuti. La presenza di un ottimismo diffuso nei mercati asiatici non si rispecchia pienamente nelle prime ore di contrattazioni in Europa, che si svolgono a velocità variabile.

L'ottimismo vissuto in Asia dai mercati non contagia l' Europa che apre la seduta con cautela e a diverse velocità. Francoforte sale dello 0,37%, Milano dello 0,2%, Londra è di fatto invariata (-0,05%) e Parigi resta arretrata (-0,13%).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Borsa: Europa cauta in avvio, Francoforte +0,37%

Notizie correlate

Borsa: Europa in avvio è debole, Francoforte cede lo 0,41%Avvio all'insegna della debolezza per le Borse europee con lo stretto di Hormuz chiuso e la tregua tra Usa e Iran che vacilla con gli attacchi di...

Borsa: l’Europa parte in crescita, Francoforte +1%ABBONATI A DAYITALIANEWS Avvio brillante per Francoforte e Madrid I mercati azionari europei iniziano la giornata con un andamento favorevole.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Borsa: Europa in ordine sparso, a Milano (-0,04%) brilla Stellantis; Seduta cauta per le Borse europee, a Milano vola OVS dopo i conti; Borse, Europa in rally con la riapertura di Hormuz. Piazza Affari festeggia e chiude a +1,7%. Cala il petrolio; Borsa: l'Europa chiude di slancio, Francoforte +2,27%.

Borsa: Europa verso apertura in cauto rialzo, ore decisive per negoziato Usa-IranBrent in lieve flessione (-0,8%) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 apr - Le Borse europee si preparano a iniziare la seduta con cauto ottimismo (future sull'Euro Stoxx +0,36%) con le speranze per ... ilsole24ore.com

Borse europee caute con incertezza su colloqui USA-Iran. A Milano svetta AvioSeduta cauta per le Borse europee, con Piazza Affari che scambia sopra la parità, in un clima di cautela per l'avvicinarsi della scadenza del ... teleborsa.it

Forte #grandine tra Modena e #bologna Come in borsa gli imprevisti capitano Meglio una polizza. Anche sui mercati ci si può assicurare: ha un costo, si abbassa il rendimento ma si anche il rischio e la volatilità di portafoglio. Si chiama #hedging #trading x.com

"Il dettaglio perfetto per un giorno indimenticabile. Abbiamo realizzato questa borsa su richiesta per una cerimonia speciale: pizzo delicato e riflessi dorati per un pezzo unico, creato interamente a mano. Ti serve una borsa per una cerimonia Scrivimi e l - facebook.com facebook