L’auto bazar di merce rubata Ladro bloccato dalla Locale

Un uomo è stato fermato dalla polizia locale dopo aver tentato di vendere merce rubata in un’auto sospetta. La segnalazione di un passante ha permesso agli agenti di intervenire in tempo e bloccare il veicolo prima che la merce potesse essere venduta. Gli agenti hanno recuperato diversi oggetti di valore, tra cui elettronica e abbigliamento, che erano stati rubati poco prima.

Un’auto sospetta, una segnalazione tempestiva, un intervento rapido. E nel giro di poco la merce rubata torna ai legittimi proprietari. È il risultato di un’operazione efficace nata dalla collaborazione tra la Polizia Locale di Cornaredo e quella di Parabiago. Tutto parte dall’attenzione di un funzionario in servizio a Cornaredo, che nota un veicolo con a bordo due persone dal comportamento anomalo. La segnalazione raggiunge il Comando di Parabiago. Due pattuglie entrano in azione e intercettano l’auto nei pressi di un pubblico esercizio cittadino. Gli agenti identificano il conducente e procedono alla perquisizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’auto bazar di merce rubata. Ladro bloccato dalla Locale Furto sventato in centro storico: ladro bloccato dalla polizia locale La Polizia Locale di Parma ha sventato un furto nel cuore della città. Tenta la fuga su un’auto rubata, l’inseguimento in aperta campagna. Bloccato dalla polizia Un inseguimento in aperta campagna ha coinvolto un 58enne già noto alle forze dell’ordine, che tentava di fuggire a bordo di un’auto rubata. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’auto bazar di merce rubata. Ladro bloccato dalla Locale; Pusher domenicano fermato sul Terraglio con in auto un bazar della droga; Alassio, chiuso un bazar nel centro storico: violata l’intesa tra Comune e Regione; Tenta il furto e picchia il titolare: caos al bazar di Falconara, denunciato il ladro. Bazar di Natale AnteaSabato 18 e domenica 19 novembre al Circolo degli Esteri torna il Bazar di Antea. L’iniziativa ha come obiettivo la raccolta fondi per l’assistenza ai malati inguaribili mediante le cure palliative. romatoday.it Il ladro è poi fuggito su un’auto verso Massa dopo aver ignorato l’alt della polizia. Veicolo rintracciato a Marina di Massa - facebook.com facebook