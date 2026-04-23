ritrovata la carrozzina rubata a valeria giovane prof disabile il suo appello social aveva scatenato la caccia al ladro

La carrozzina elettrica rubata a Valeria, giovane insegnante con disabilità, è stata ritrovata. La vicenda ha suscitato molta attenzione sui social, dove un appello ha portato alla ricerca del ladro. La furto era avvenuto il 15 aprile scorso nell’androne del palazzo in cui vive, a Baggio. Ora, la giovane potrà riutilizzare il mezzo che le permette di spostarsi quotidianamente.

Milano, 23 aprile 2026 – Valeria, la una giovane insegnante con disabilità riavrà la sua carrozzina elettrica rubata il 15 aprile scorso nell’androne del palazzo a Baggio dove abita. Il suo appello social aveva commosso e indignato la Milano perbene scatenando una vera e propria caccia al ladro. Sono stati gli agenti del Commissariato Lorenteggio a ritrovarla in via Creta in casa di un cittadino brasiliano denunciato per ricettazione. Le indagini in via Creta. I poliziotti hanno battuto la zona, raccogliendo anche informazioni tra residenti, Le ricerche si sono concentrate in via Creta e nelle vie limitrofe e martedì 21 aprile, gli agenti hanno ricevuto la segnalazione della possibile presenza della carrozzina all’interno di un solaio condominiale di via Creta.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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