#NonSuiNostriCorpi | la rete dei Cav del Foggiano scende in piazza contro il DDL Bongiorno

La rete dei Cav del Foggiano ha manifestato oggi in piazza contro il DDL Bongiorno. Le associazioni locali, tra cui Telefono Donna, Cav Morlino, Filo di Arianna e Rinascita Donna, si sono unite alla mobilitazione regionale della Puglia per difendere i diritti delle donne. La protesta ha visto molte persone scendere in strada per sottolineare che certi diritti non si toccano. La protesta si inserisce in una più ampia battaglia contro una legge che le attiviste considerano dannosa e inaccettabile.

La mobilitazione nasce in risposta al disegno di legge noto come 'DDL Bongiorno', che interviene sull'articolo 609 bis del Codice Penale introducendo modifiche ritenute dai Centri Antiviolenza fortemente critiche perché metterebbero in discussione il concetto di consenso, pilastro giuridico e culturale nella tutela contro la violenza sessuale. La rete dei Cav sottolinea con fermezza che il consenso rappresenta un elemento imprescindibile: senza consenso si configura violenza e ogni ambiguità normativa o culturale su questo punto costituisce un rischio per la protezione delle vittime e per i progressi raggiunti nel tempo grazie all'impegno sociale e istituzionale.

