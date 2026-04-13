Nuove rotte artiche | il boom del commercio via mare verso l’Asia

Le rotte commerciali internazionali stanno cambiando direzione, spostandosi sempre più verso le aree artiche. Questa tendenza sta portando a un aumento delle merci trasportate via mare tra l’Europa e l’Asia, con la Groenlandia che assume un ruolo centrale come nodo logistico. Le rotte più brevi e i tempi di transito ridotti stanno influenzando le dinamiche del commercio globale, modificando gli equilibri tradizionali nel settore.

Le rotte commerciali globali si stanno spostando verso l’estremo nord, trasformando la Groenlandia in un perno logistico e geopolitico fondamentale. Mentre i modelli climatici indicano che il Mar Glaciale Artico potrebbe essere dai ghiacci durante l’estate intorno al 2040, l’industria dello shipping sta già tracciando nuovi corridoi tra l’Atlantico e l’Asia. Il corridoio energetico russo e la nuova geografia dei flussi. La Northern Sea Route (NSR), la via marittima di 24.000 chilometri che collega il Mare di Barents allo Stretto di Bering, ha registrato nel 2024 un volume di merci pari a 38 milioni di tonnellate, segnando una crescita del 45% rispetto all’anno precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuove rotte artiche: il boom del commercio via mare verso l’Asia Commercio globale sotto assedio: la sfida delle nuove rotte strategiche | L’evento de Il Giornale in direttaPresso la Fondazione Feltrinelli si tiene l'evento de “Il Giornale” e “Moneta” intitolato "Ferrovie, ponti e strade: oltre i confini". Grendi continua la crescita. Nuove rotte verso l’AfricaIl fatturato del gruppo Grendi nel 2025 è volato a 158 milioni di euro registrando una crescita del 33 per cento. Argomenti più discussi: Dopo Hormuz, trema Panama: El Niño, con la siccità, minaccia l'altro chokepoint del commercio globale; IL SAGGIO DI ELENA TEMPESTINI LE ISOLE DECIDONO IL MONDO UNA LETTURA CHE ANTICIPA IL RIDISEGNO DELLE ROTTE GLOBALI; A caccia di aurore boreali e soli di mezzanotte: il richiamo irresistibile delle crociere artiche. Bonavitacola: puntiamo su nuove strategie e rotte dell'export, senza mai dimenticare il territorio #Campania - facebook.com facebook Italia-Brasile: nuove rotte per la crescita internazionale delle imprese Apre il tour Road to Trento 2026 un appuntamento sulle opportunità di sviluppo, investimento e collaborazione tra Italia e Brasile. 22/04 Digital Scopri di più: 24oreventi.ilsole24ore.com/ x.com