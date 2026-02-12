La compagnia di navigazione Grendi continua a crescere. Nel 2025, il suo fatturato ha raggiunto i 158 milioni di euro, con un aumento del 33 per cento rispetto all’anno precedente. L’azienda sta aprendo nuove rotte verso l’Africa, rafforzando così la sua presenza nel Mediterraneo e oltre.

Il fatturato del gruppo Grendi nel 2025 è volato a 158 milioni di euro registrando una crescita del 33 per cento. Non solo, la holding ha rafforzato il ruolo del porto di Marina di Carrara come snodo strategico per i traffici verso la Sardegna e il Nord Africa. Sono solo alcuni dei dati emersi durante la conferenza annuale di Grendi a cui hanno partecipato Costanza e Antonio Musso e Michele Giromini, l’amministratore delegato del gruppo Dario Perioli. Dalla conferenza è emerso che il porto di Marina è uno dei pilastri dello sviluppo del gruppo, dove Grendi, acquisendo le quote di Mdc Terminal di Dario Perioli ha costruito un hub integrato per la movimentazione delle merci verso il Nord Africa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grendi continua la crescita. Nuove rotte verso l’Africa

Gruppo Grendi, 33,5 milioni di investimenti al 2028Un fatturato previsto di 158 milioni nel 2025, il 33% in più del 2024, il gruppo Grendi chiude un 2025 in crescita e traccia la rotta per il futuro con una accelerazione degli investimenti per aumenta ... ansa.it

Gruppo Grendi: fatturato balza a 158 mln (+33%), sviluppi e investimenti per aumentare la capacità operativa entro il 2028Dal 18 febbraio salgono a 5 i collegamenti intermodali settimanali tra Emilia e Sardegna per supportare una continuità territoriale delle merci resiliente e sostenibile. msn.com

