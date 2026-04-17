Piacenza che scrive si presenta la graphic novel Boom Boom Bunny

Sabato 18 aprile alle 17 si terrà il quinto incontro della rassegna “Piacenza che scrive”, dedicata agli autori e agli editori locali. In questa occasione verrà presentata la graphic novel intitolata “Boom Boom Bunny”, che fa parte della serie di eventi dedicati alla promozione della cultura letteraria e artistica della città. La presentazione si svolgerà in una location cittadina e sarà aperta al pubblico interessato.

Quinto appuntamento della rassegna “Piacenza che scrive", dedicata ad autori ed editori piacentini, in programma sabato 18 aprile alle 17. Nella cornice del Salone Monumentale della Biblioteca Passerini Landi, Simone Tansini e Silvio Boselli presentano la graphic novel ”Boom boom bunny”, in.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Macerata: il baby boom diventa senior boom, la sfida elettoraleUna lettera aperta dell’avvocato Renzo Tartuferi ha scatenato un dibattito cruciale sulla demografia di Macerata in vista delle elezioni di maggio. "Ababo Boom!": il programma di Accademia di Belle Arti per Boom! Crescere nei libriDall'8 aprile 2026, l'Accademia di Belle Arti di Bologna presenta il programma AAbabo Boom!, organizzato nell’ambito di Boom! Crescere nei libri, il...